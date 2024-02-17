Yaramazlara biraz batar!

Elektrikli otomobiller dizel araçları ‘solladı’

Avrupa Birliği’nde (AB) elektrikli otomobiller, dizel araçların pazar payını geçti.

Fotoğraf: AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022’ye kıyasla geçen yıl yüzde 13,9’luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı.


BloombergHT’nin ACEA’dan aktardığına göre AB’de benzinli otomobiller 2023’te yüzde 35,3’lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022’deki yüzde 36,4’lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş yaşadı.

2023’te dizel otomobil satışları 1,4 milyon adede ulaştı ve pazar payı 2022’deki yüzde 16,4’ten yüzde 13,6’ya geriledi.

Elektrikli otomobiller revaçta

Elektrikli otomobillerse 2023’te üçüncü en popüler seçenek haline geldi. Elektrikli otomobil satışları 2022’ye kıyasla yüzde 37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı.

Tam elektrikli otomobillerin payı da yüzde 14,6’yla yüzde 13,6 seviyesinde sabit kalan dizeli geride bıraktı.

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