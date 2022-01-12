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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Tarikatlar ve cemaatler sadece dini ve ahlaki doktrinlerin öğretildiği yerler değil

Halihazırda tarikat, cemaat, kurs yapısı altında binlerce çocuk ve genç büyük tehditler ve tehlikelerle karşı karşıya.

İntihara sürüklenen, istismar edilen, şüpheli biçimde ölü bulunan çocuklarla ilgili dosyalara gizlilik kararı getiriliyor ve dini çevrelerin ‘imajının’ korunması için gerekli mekanizmalar çalıştırılıyor.


Şeffaflıktan uzak, denetimden kaçan, mali kaynakları şaibeli, çocukları ve gençleri kendi ideolojik ve dini görüşleri, sapkın arzuları için kullanan bu yapılar ülkenin birincil tehdididir.

Tarikatlar ve cemaatler sadece dini ve ahlaki doktrinlerin öğretildiği yerler değil.

Bunu Fethullah Gülen yapılanmasında açıkça gördük. 

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…