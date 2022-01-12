Elçin Poyrazlar: Tarikatlar ve cemaatler sadece dini ve ahlaki doktrinlerin öğretildiği yerler değil

Halihazırda tarikat, cemaat, kurs yapısı altında binlerce çocuk ve genç büyük tehditler ve tehlikelerle karşı karşıya.
İntihara sürüklenen, istismar edilen, şüpheli biçimde ölü bulunan çocuklarla ilgili dosyalara gizlilik kararı getiriliyor ve dini çevrelerin ‘imajının’ korunması için gerekli mekanizmalar çalıştırılıyor.
Şeffaflıktan uzak, denetimden kaçan, mali kaynakları şaibeli, çocukları ve gençleri kendi ideolojik ve dini görüşleri, sapkın arzuları için kullanan bu yapılar ülkenin birincil tehdididir.
Tarikatlar ve cemaatler sadece dini ve ahlaki doktrinlerin öğretildiği yerler değil.
Bunu Fethullah Gülen yapılanmasında açıkça gördük.