Elbistan’da ‘arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını’ söyleyen belediye başkanı tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Depremin dördüncü gününde Kahramanmaraş Elbistan’da ‘arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını’ söyleyen belediye başkanı Mehmet Gürbüz, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Elbistan. (Fotoğraf: AA)

Türkiye, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde beşinci güne girerken ilk 24 saatte yetersiz kalan arama kurtarma çalışmaları sebebiyle birçok yurttaş hala enkaz altında.

Gürbüz, depremin dördüncü gününde Twitter’dan şunları yazdı: “Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. An itibari ile gelen ihbarların tamamı sonuçlandırılmıştır. Enkaz altında yakını olduğunu düşünen vatandaşlarımızın Fatih İlköğretim Okulu’ndaki arama kurtarma merkezine şahsen başvuru yapmaları önemle duyurulur.”

Enkaz altında hala bekleyen depremzedelerin olduğu yönünde itirazların gelmesi üzerine Gürbüz, paylaşımını silerek şunları yazdı: “Önemli ! AFAD yetkilileri, kendilerine gelen tüm ihbarların değerlendirilip ivedilikle sonuçlandırıldığını ve yeni bir ihbarın olmadığını bildirmiştir. Çalışmaların devamlılığı açısından ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması istenilmektedir.”