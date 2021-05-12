Elazığ’da keşfedilen türe ‘Kürklü düğün böceği’ adı verildi: Beste yapmak için dağa çıkan kişi fark etti

Elazığ’da, 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı’nın zirvesinde böcek türü keşfedildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı müzisyen Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti. Böceklerin fotoğraflarını Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı.

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Endemik bir tür

Özgen, fotoğraflardaki böceğin, Türkiye’de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde ‘Pygopleurus koniae’ olarak isimlendirilen ‘Glaphyridae’ familyasından bir böcek olduğunu tespit etti. Elazığ’da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe ‘Kürklü düğün böceği’ adını verdi.

Türkiye’ye has endemik bir tür olduğunu belirlediği kadife tüylü böceğin bölgenin ekoturizmi açısından önemli bir keşif olduğunu belirten Özgen, “Doğasını bozmadan buranın doğa turizmine açılmasının, gelecek nesiller açısından çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Ülkemiz için endemik bir tür” dedi.

Erkek ve dişiler arasında renk farklılığı var

Erkek ve dişilerle ilgili renklenme farklılığı tespit ettiklerinin de altını çizen Özgen, “Erkeği daha koyu, dişi daha açık renkli. Tüylenmeleri çok güzel, doğanın nakşettiği güzel bir varlık” diyerek böceğin mavi tondaki gözleriyle de hayranlık uyandırdığını sözlerine ekledi.

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Sazını alarak haftada bir gün doğa gezisine çıktığını söyleyen Çam ise “Sarı çiçekler arasında oturup sazımla müzik yapmaya başladım. O anda farklı renkteki böcek türünü gördüm. Müziğe ara verip böceği elime aldım” ifadelerini kullandı.

