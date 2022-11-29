Ekonomist Timothy Ash: Müzik durduğunda Borsa İstanbul’da ne olacak endişeleniyorum

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, borsadaki sıradışı yükselişlere dikkat çekerek “Müzik durduğunda ne olacak endişeleniyorum” dedi.

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Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bile ‘yatırım tavsiyesi’ verdiği Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden bir yükseliş hareketi var.

Manipülasyon soruşturması nedeniyle uzmanların şüpheyle yaklaştığı borsa, yüzde 85’i aşan enflasyon ve düşük faiz ortamında vatandaşların birikimlerinin değerini koruyabileceği alanlardan biri olarak da anlatılıyor.

BİST-100 endeksi yılbaşından beri yüzde 150’den fazla yükselerek 1857 puandan 4950’ye kadar geldi. Yükselişi iki bölüme ayırmak mümkün. 1 Ocak-14 Temmuz arası yüzde 28 yükselen endeks, bu tarihten sonra kaynağı halen soruşturma konusu olan yüzde 100’lük hızlı bir artış kaydetti.

Muhalefetin ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelendirdiği borsadaki bu yükseliş ekonomist Timothy Ash’in de ‘dikkatini çekti.’

Ash, Twitter’da BİST-100 endeksinin yükseliş grafiğini paylaşarak şunları dedi: “Reel faizin böylesine ekside Türkiye’de, borsada sıradışı yükseliş var. İnsanların, enflasyondan korunmak için yapabileceği çok az şey var. Müzik durduğunda ve birisi enflasyon sorununa el atmaya başladığında ne olacağı konusunda endişeleniyorum.”