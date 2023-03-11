EGOT Oscar’dan, PEGOT hepsinden büyük: Dünyada yalnızca beş kişide var

Sanatla popüler kültür arasında gösterişli birer köprü görevi gören dört büyük ödül; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony’nin hepsini birden alan yıldızlar EGOT statüsüne erişiyor. Buna bir de Pulitzer veya Peabody ödülünü ekleyin. İşte o unvan dünyada yalnızca beş kişide var.

ABD’nin en popüler dört ödülü; televizyonda ‘Emmy’, müzikte ‘Grammy’, sinemada ‘Oscar’, tiyatroda ‘Tony’

Sinema dünyasının en popüler ödülü Oscarlar bu pazar yeni sahiplerini bulacak. Kırmızı halı geçişleri, teşekkür konuşmaları, after party’lerle geçen ödüllerde ‘Oscar‘ tek değil.

Eğlence dünyasının kalbi ABD’de verilen üç büyük ödülü daha var: Televiyon için ‘Emmy‘, müzik için ‘Grammy‘, Broadway tiyatrosu için ‘Tony‘.

Bu ödüllerin birini bile almak hatırı sayılır yetenek gerektirirken, dördünü birden alanlar olduğunu biliyor musunuz. Bu yıldızlar, ödüllerin baş harflerinden oluşan EGOT mertebesine ulaşanlar.

Online Quartz dergisi EGOT’la ilgili verileri derledi.

18 kişide EGOT var

Şimdiye kadar EGOT statüsüne 18 kişi ulaştı. Onur ödülleri de dahil edilirse bu listeye beş kişi daha ulaşıyor: James Earl Jones, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Liza Minnelli, and Quincy Jones.

Bunların dışında, dört ödülü de ikişer kere kazanan sadece biri var; besteci Robert Lopez.

39 kişi ise EGOT’a sadece bir ödül uzakta.

PEGOT beşlisi

Hem bu dört ödülü, hem de gazetecilik ve edebiyat alanında verilen ‘Pulitzer‘ ya da iş insanlarına ve hayırseverlere verilen ‘Peabody‘ ödüllerinden birini alanlar ise en yüksek mertebe olan PEGOT statüsüne ulaşıyor.

PEGOT statüsündeki Barbra Streisand’ın; 2 Oscar, 5 Emmy, 9 Grammy, 3 Peabody ve 1 (onursal) Tony ödülü var. Fotoğraf: Variety

Porto Riko doğumlu Rita Moreno 2019’da Peabody ödülünü alarak PEGOT’lular arasına girdi. Fotoğraf: Reuters

Kült film ‘The Graduate’ın ABD’li yönetmeni Mike Nichols, bugün 90 yaşında olan oyuncu ve dansçı Rita Moreno, besteci Richard Rodgers, oyuncu ve müzisyen Marvin Hamlisch ve 70 yıla yayılan kariyeri boyunca çeşitli ödüllere 205 kez ödüle aday olup bunlardan 123’ünü kazanan oyuncu, şarkıcı, hayırsever Barbra Streisand var.

Soldan sağa; Richard Rodgers, Mike Nichols, Marvin Hamlish Fotoğraflar: Wikipedia ve Reuters

Kim bu 18 büyük yetenek

EGOT’a dönelim: Bu statüye ulaşan 18 çok yönlü yetenekten dokuzu besteci, şarkı ya da söz yazarı: Richard Rodgers, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken ve Jennifer Hudson.

Beşi oyuncu: Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn ve Viola Davis.

Üçü yapımcı veya yönetmen: Mel Brooks, Mike Nichols ve Scott Rudin.

Son olarak Whoopi Goldberg’in tek rakibi ise kendisi. Oyunculukta Oscar, televizyon sunuculuğunda iki Emmy, müzikal yapımcılığında Tony ve komedi albümü için Grammy sahibi.

EGOT’yu kazananlar genelde birçok alanda iddialı. Örneğin, Mike Nichols’ın yönetmenlik başarılarının yanında Grammy alan bir de albümü bulunuyor.

Jennifer Hudson da şarkıcı olmasına rağmen oyunculukta Oscar, müzik yapımcılığında Tony ve çocuk animasyonu yapımcılığında Emmy kazandı.

EGOT’un kısa tarihi

EGOT fikrini ilk olarak ‘Miami Vice’ oyuncusu Philip Michael Thomas 1985’teki bir röportajında ortaya attı. Ne var ki, Michael Thomas, bugüne kadar bu dört ödülden birine aday aday bile gösterilmedi.

EGOT’un benimsenmesi ise NBC’de yayınlanan komedi dizisi ‘30 Rock’ın 2009’da parlamasından sonra oldu.

Dizinin bir bölümünde, Tracy Morgan’ın canlandırdığı karakter, Tracy Jordan kuyumcuda Thomas’ın EGOT kolyesini görür. Kolyeyi satın alarak dört ödülü birden kazanma hayalinin peşine düşer.

‘30 Rock’’ın yapımcısı Don Scardino ise daha sonra bir söyleşide bu bölüme ilişkin şöyle dedi: ‘‘Dizide sevimsiz görünen bir şey aniden önem kazandı. Bu da dizinin gücünü ve popülerliğini gösterdi. Popüler kültürü ti’ye alan bir dizinin popüler kültürü etkilemesinin de bir hikayesiydi bu bir bakıma. EGOT arzu edilen bir şey oluverdi. Bu arzu, insanları daha iyi işler yapmak için teşvik ediyorsa ne mutlu.’’

Bu arada, bütün bunlardan önce, 1962’de besteci Richard Rodgers, EGOT’u henüz bu kavram ortaya çıkmadan epey önce tamamlamıştı.

En son 2023’te Viola Davis, Grammy ödülüyle 18’inci EGOT olarak ismini yazdırdı.

Efsanevi besteci John Williams, 25 Grammy kazansa da Tony ödüllerine aday dahi olamadı. Prömiyerini 1975’te Londra’da yapan ‘Thomas and the King’ müzikali için beste yaptı ancak başarısız oldu ve Broadway’e ulaşamadı.

EGOT’a giden yol müzikten geçiyor

Diyelim ki EGOT’u hedeflediniz. Peki rotanızı nasıl belirlemelisiniz?

Öncelikle müzik çalışmalarına ağırlık vermelisiniz. Çünkü dört büyük törende de müzik dalında ödüller dağıtılıyor. Nitekim çoğu EGOT kazananı müziğe yetenekli. Robert Lopez, dört ödülü de müzikallere yaptığı beste ve söz yazarlıklarıyla kazanmıştı. Disney’den ‘Frozen’, Pixar’dan ‘Coco’ ve çocuk dizisi ‘Wonder Pets!’ bu müzikallerin arasında.

Yani EGOT’nun anahtarı, Broadway tarzı başarılı müziğin avucunda.

Ancak müzikle içli dışlı olmasanız da endişeye mahal yok. Viola Davis, ilk Grammy’sini ‘en iyi sesli kitap’ dalında kazandı. Kim bilir, belki de o anahtar sağlam bir oyunculukta saklı.