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Yaramazlara biraz batar!

Eğlence mekanına iki ay içinde 20’nci baskın: 26 kişiye 104 bin lira ceza

Diyarbakır’da, bir eğlence mekanın, iki ay içinde 20’nci kez basan polis ekipleri, 26 kişiye corona virüsü önlemlerini ihlalden toplam 104 bin lira para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’ndeki sekiz katlı bir binanın bodrum katında, dün gece eğlence yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak sokağı giriş çıkışlara kapattı.

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Polisler kapıyı çalıp sonuç alamayınca savcılık izniyle içeri girdi. İçerideki 26 kişiye ceza kesilirken, uygulama sırasında polise engel olmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanına 20’nci kez baskın yapıldığı öğrenildi.

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