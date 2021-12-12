Eğitim bakanından ‘inşallah’lı öğretmenlik meslek kanunu teklifi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM’ye gelecek” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
Adana’da, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü’ üyeliğinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari hükümlü Ukrayna’da yakalandı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili ”TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için alternatif finans modelleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.
‘Barınamıyoruz Hareketi’nin üyeleri, miting için gittikleri Ankara’nın girişinde gözaltına alındı.
Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy gözaltına alındı.