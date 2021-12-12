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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim bakanından ‘inşallah’lı öğretmenlik meslek kanunu teklifi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM’ye gelecek” dedi.

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TBB Başkanı Sağkan: Kavala davasının ciddi gözlemcisi olacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili ”TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak” dedi.