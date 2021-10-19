Eğitim bakanı: Covid-19 nedeniyle 2 bin 225 sınıf kapandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle 850 bin sınıftan 2 bin 225’inin kapandığını söyledi.

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Akşam gazetesine konuşan Özer, “Eğitim sitemini kapalı tutarak Türkiye normalleşemez” dedi.

Eğitim bakanı, 57 bin 108’i devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul ve 850 bin sınıfın bulunduğunu, 15 Ekim itibariyle Covid-19 nedeniyle 2 bin 225 sınıfın kapandığını dile getirdi.

Özer, rakamların günlük değiştiğini, sınıf bazlı alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek şöyle devam etti: “Altı haftayı geride bıraktık ve okul değil, sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün, daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik. Şu an endişe edici hiçbir durum yok.”

Özer, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 93, iki doz aşı oranınsa yüzde 86 olduğunu belirterek aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının ise yüzde 5 olduğunu ifade etti.