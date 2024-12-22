Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.
MGM’nin açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde başlayan Ege Denizi’ndeki fırtanın salı sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.
Rüzgarın 50-75kilometre/saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle:
- Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
- Fırtına: 17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
- Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
- Tam Fırtına: 24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat