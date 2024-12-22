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Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde başlayan Ege Denizi’ndeki fırtanın salı sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.


Rüzgarın 50-75kilometre/saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle:

  • Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
  • Fırtına: 17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
  • Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
  • Tam Fırtına: 24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

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