Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde saat 12:38’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın aktardığına göre deprem Muğla’nın Bodrum ilçesinin 19,95 kilometre açıklarında, 6,28 kilometre derinlikte kaydedildi. Çok okunanSır perdesi aralanıyor mu? Tupac’ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı Çok okunanBaşroldeki Deniz Celiloğlu’yla ‘Kuru Otlar Üstüne’: Bir ara setten çıkmak istedim Çok okunanKadınlar çevre sorunlarından daha fazla etkileniyor: Çare […]