Ege Cansen: Yeni OVP, TL’nin değerlenmesini öngörmüyor

Yeni OVP’de, geçmiş OVP’ler de olduğu gibi birden fazla birinci öncelik ve çok ama çok fazla ayrıntı var. Eski 5 yıllık kalkınma planlarına benziyor. Serbest piyasa sisteminde böyle bir programın yeri yoktur. Ben bu programın sadece “devalüasyon-enflasyon” ilişkisiyle ilgilendim. Tahminimin aksine bu OVP, bundan öncekiler gibi TL’nin değerlenmesini öngörmüyor. Tersine TL’nin değer kaybı (devalüasyon) enflasyondan fazla olacak diyor. OVP’ye göre 3 yıllık mürekkep enflasyon %66 olarak hedeflenmişken doların fiyat artışının %80 olacağı öngörülüyor. Bu oranı, TL ve dolar cinsinden GSYH rakamlarından faydalanarak ben hesapladım. Bu, “enflasyondan arındırılmış olarak” TL, dolara karşı reel olarak %8 devalüe olacak demektir. Gelecek 3 yılda ABD’nin mürekkep enflasyonu %10 olsa, aynı oran %13 olur. Bu sayılara bakarak, yeni OVP “cari açığın kapanmasına” öncelik veriyor denebilir. Bunu onaylıyorum. Ama bunun olacağının hiçbir garantisi yok. Çok sayıda gereksiz ayrıntılı hedef var ama 3 yıllık mürekkep enflasyonun %66’da kalmasını sağlayacak önlemlerden mesela gelirler politikasından bahis yok.

Ege Cansen’in yazısı