Ege Cansen: Rusya’ya atılan ‘dolar bombaları’ sadece karşıya zarar vermeyecektir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı, hiç beklenmedik bir şekilde küresel para sisteminde ciddi bir “değişime/tahribata” yol açtı. Küresel para sistemi derken iki şeyi kastediyorum. Birincisi “rezerv para” denince akla ilk gelen para birimi olan ABD Doları’nın, değişmez sanılan pozisyonunun sorgulanır hale gelmesidir. İkincisi, küresel ekonominin aksamadan işlemesi için “siyaset dışı” tutulması gereken SWIFT isimli uluslararası para aktarma mekanizmasının siyasetin içine çekilmesidir.

Bunlar kadar önemli olmasa da üçüncü bir tahribat daha vardır. O da, gerçek kişilerin yabancı ülkelerde bulunan menkul ve gayrimenkul servetlerine, sahibinin sırf ulusal kimliği yüzünden “yargı kararı olmadan” ev sahibi devlet tarafından el konulabilmesidir. Bu tahribatın orkestrasyonunu da ABD yapmaktadır. Financial Times gazetesi başyazarı Martin Wolf’un dediği gibi Ukrayna savaşında Batı, “parayı silahlaştırılmış”tır. Ancak bilinmelidir ki; Rusya’nın başına atılan “dolar bombaları” sadece karşı tarafa zarar vermeyecektir. Dünya dış ticaretinde ortaya çıkacak daralmadan dolayı, dünyanın hemen her yerinde pahalılık artacaktır.

Ege Cansen’in yazısı