Ege Cansen: KKM’nin ekonomiye zararlı hale dönüşmesi

Son günlerde kamuya yük oluyor gerekçesiyle KKM’lerden kurtulmak gerekir önerisi genel kabul görmeye başladı. Hatta bu konuda somut adımlar atıldı. Bundan daha bilinçsiz, bindiği dalı kesen bir şey olamaz. Bu batıl fikrin doğmasına sebep bankalarımızın biraz da Merkez Bankası’nın ve Maliye Bakanlığı’nın gafletinden istifade ederek, “opsiyon primli KMM” adı altında “aldatıcı” (çok daha ağır bir sıfat kullanmam gerekir) bir uygulamaya tevessül etmeleridir. Davranış biliminde “Moral Hazard” (Ahlaki Tehlike) diye bir kavram vardır. İktisatçılar bunu çok iyi bilir. Anlamı şudur: Kişiler (gerçek veya tüzel) gerçekleşecek riskin tazminatını bir başkasına yükleyebildikleri hallerde yüksek riskli pis işlere korkusuzca girişebilir. Bankalarımız nasıl olsa kur riskini kamu üstlendi diye KKM’lere fahiş (%25 ve üstü) dolar faizi veren alengirli bir türev ürün geliştirdiler. Bu da faydalı bir ürün olan KKM’nin ekonomiye zararlı hale dönüşmesine sebep oldu. Sonuçta olan KKM’lere oldu.

Ege Cansen’in yazısı