Ege Cansen: KKM, Merkez Bankası’na menfaat sağladı

Ekonomi basınında çok ilginç bir olay yaşanıyor. Benim izlediğim ekonomi yazarlarına ve onların yazdıklarını doğru kabul eden diğer yazarlara ve muhalefet liderine göre “Kur Korumalı Mevduat” (KKM) Merkez Bankası’na şimdiye kadar yaklaşık 800 milyar lira maliyet yüklemiş. Ben ise (galiba tek başıma) böyle bir maliyetin olmadığını yani külfetin sıfır olduğunu savunuyorum. Hatta KKM’nin Merkez Bankası’na menfaat sağladığını söylüyorum. Ya ben yanılıyorum ya da KKM’nin Merkez Bankası’na yük tahmil ettiğini iddia edenler… Bana cevap vereceklerin kıvırtmalarına, sıkışınca tartışmayı başka bir alana (mesela AKP’nin kötü ekonomi politikasına) kaydırmalarına izin vermemek için soruyu açık bir şekilde tekrarlamak istiyorum: Kur Korumalı Mevduat, Merkez Bankası’na parasal bir külfet yüklemiş midir?
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