Ege Cansen: ‘Kimden yanasın, seçimini yap’ baskısı

Önce pandemi şimdi de Ukrayna savaşı yüzünden dünya ekonomisinde taşlar yerinden oynadı. Geniş kitlelerin gelir artışı, enflasyonun gerisinde kaldı. Çünkü hem üretim düştü hem ulaşım pahalandı. Bu ortamda kazananlar, petrol ve doğalgaz zengini Araplar ve ABD oldu. Pandemi, Çin hariç kontrol altına alınmış durumda. Ama Ukrayna savaşı tam bir çıkmazda. Daha da kötüsü tırmanma ve yayılma olasılığı var. Bu savaş bitmeden de dünya ekonomisinde taşlar yerine oturmayacak ve enflasyon durmayacaktır. Bittikten sonra da toparlanma zaman alacaktır. Çünkü nasıl bir “New World Order” (Yeni Dünya Düzeni) kurulacağı belli değildir. Belki de (çok muhtemel) İkinci Dünya Harbi bittikten sonra başlayana benzer bir “Soğuk Savaş” dönemine girilecektir. Bu da dünya ticaretini daraltacaktır. Yeni senaryonun başaktörü de Çin olacaktır. Türkiye şu ana kadar durumu iyi idare etti. Ne Ukrayna ne Rusya ne de ABD+AB ile papaz oldu. Ancak savaşan taraflar bir noktada bizi “kimden yanasın, seçimini yap” baskısı altına alabilir. Bu da Türkiye ekonomisine ilave maliyet bindirir.
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