Ege Cansen: Fiyatlar enflasyon olmadan da artar

Korona virüs salgını ve Ukrayna savaşı yüzünden dünya ticareti daraldı. Gelirler aynı kalırken, satın alınacak mal miktarı azaldı. Sonuç: Fiyatlar enflasyondan bağımsız arttı. Arz, talebe nominal eşitlendi. Gelişmiş Batı ülkelerinin çoğunda hortlayan enflasyonun (fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi diye okun) sebebi budur. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizde buna ilaveten “döviz kıtlığı olduğundan” döviz fiyatları yükseldi. Çift paralı bir ülke olduğumuz için döviz fiyatının yükselmesi, mal ve hizmetlerin TL fiyatlarını yukarı itti. Üstelik asrın felaketi denebilecek bir deprem yaşadık. Bu da bütçe açıklarını büyüterek enflasyonu körükledi. “Ücret-gelir sarmalı oluştu. Enflasyon, enflasyon doğurur hale geldi. Şimdi bu kısır döngüyü tersine çevirerek “enflasyonu düşürmek” istiyoruz. Şimşek’e göre (IMF reçetesi) bunun için önce “bütçe açığını daraltmak” gerekiyor. Bu maksatla kamu gelirlerini artırmak şart. Yani vergiler ve devlet denetimindeki fiyatlar yükselecektir. Oksimoron bir durum var. “Fiyat artışlarına engel olmak için zam yapılıyor”.

Ege Cansen’in yazısı