Ege Cansen: AKP’nin tek girişli muhasebe anlayışı

AKP 22 yıldır ülke ekonomisini “eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” ve “borç yiğidin kamçısıdır” anlayışıyla idare etmektedir. “İtibarda tasarruf olmaz” anlayışını ve siyasi destekçilerini “şikeli ihaleler yoluyla zengin etme” uygulamalarını bugün irdelemeyeceğim. AKP’nin yatırımların fizibilitesi hesapları içinde “finansman maliyeti” diye bir kalem yoktur. Daha doğrusu vardır ama bu bir sorun değildir. AKP’ye göre dış kaynak maliyetinin yüksek olması projeden vazgeçme sebebi olamaz. Dış borçların anaparası ve dönem faizleri, yeni alınacak dış borçlarla ödendiği sürece, “fiilen ödenen faizler” AKP gözünde “gider” değildir. Çünkü “net nakit çıkışı” yoktur. Sorun yeni dış borç bulunamayınca kendini hissettirir. AKP’nin bu muhasebe anlayışı, Osmanlı’dan müdevver “dış borç almadan kalkınamayız” inancından doğar. Halkımızın, muhalefetin ve iş adamlarımızın ezici çoğunluğu da aynı görüştedir. Bu dış-borç-koliklik, TL’yi itibarsız para hale getirmiştir. İşin ilginç yönü, servis edilemez “dış borç stoku” yüzünden itibar kaybetmiş TL, şimdi “daha çok dış borç alınarak” itibarlı hale getirilmek istenmektedir.
SON HABERLER
Biden’ın saldırgan köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Commander adlı ‘saldırgan’ köpeği 11 ısırma vakasından sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.
10 yılda 60 bin yaban hayvanı doğal yaşam alanına kavuşturuldu
Türkiye’de 10 yılda yaklaşık 60 bin hayvan sağlığına kavuşturularak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Benzine art arda indirimler: 6 Ekim’de yenisi bekleniyor
Benzinin litre fiyatına 2 lira 10 kuruş indirim geldi. 6 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim in gelmesi bekleniyor.
Çıplak arama davası: Emniyet cevap verene kadar mahkeme tanık dinlemeyecek
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davanın yedinci duruşması bugün görüldü.
Bazıları köpek bazıları kedi sever, peki neden?
Kendinizi kedilere adadınız ama bunu neden yaptığınızdan tam olarak emin değil misiniz? Bunu açıklamaya yardımcı olan nitelikleri Guardian yazdı.