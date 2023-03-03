Efsanevi saksafoncu Wayne Shorter hayatını kaybetti: Gitti ama unutulmadı

Grammy ödüllü caz saksafonisti ve besteci Wayne Shorter, 89 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti.

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CNN’in aktardığına göre Shorter’ın ölüm haberini, Blue Note Records’tan yayıncısı Cem Kurosman duyurdu. Shorter’ın ölüm nedeni ise paylaşılmadı.

Kariyeri boyunca 23 Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Shorter, ödülü 12 kez kazandı. 2015’te de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülüne layık görüldü.

Sevenleri, Shorter’ı sosyal medya üzerinden “Gitti ama unutulmadı” paylaşımlarıyla uğurladı.

Wayne Shorter kimdir?

Shorter, 1950’lerin sonundan 60’lara kadar çeşitli caz gruplarına katıldı ve Maynard Ferguson, Joe Zawinul ve Art Blakey gibi sanatçılarla çalıştı.

1964’te efsanevi trompetçi Miles Davis tarafından 1970’e kadar çalacağı ‘Second Great Quintet’ grubuna alındı.

Davis’le birlikte grubun en üretken bestecilerinden biriydi ve ‘Nefertiti’ gibi parçalara katkıda bulundu.

70’ler ve 80’lerde çeşitli caz grupları ve müzisyenlerle çaldı. Bizzat kurduğu ‘Weather Report’ta 15 yıl boyunca Zawinul ve Miroslav Vitous ile birlikte 1985 yılına kadar yer aldı.

Çeşitli rock ‘n’ roll efsaneleriyle işbirliği yapmayı sürdürdü. 1988’de Carlos Santana’yla turneye çıktı. Rolling Stones’un 1997’deki hit albümü ‘Bridges to Babylon’a katkıda bulundu. 1998’de caz piyanisti Herbie Hancock’un ‘Gershwin World’ albümünde de yer aldı.

Çalıştığı diğer önemli müzisyenler arasında Joni Mitchell ve Steely Dan yer alıyor.

1999’da aynı zamanda efsanevi rock sanatçısı David Bowie ile birlikte Berklee Müzik Okulu’ndan fahri doktora aldı.

2015’te Grammy Ödülleri’nin arkasındaki organizasyon Recording Academy tarafından yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırıldı. 2018 Kennedy Center Onur Töreni’nde ödül aldı.