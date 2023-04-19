Edward’a niyet, Charles’a kısmet: 86 yıllık ‘kraliyet birası’ satışa çıkarılıyor

İngiliz Kralı 8’inci Edward’ın taç giyme töreni için özel üretilen bira, 86 yıllık ‘kraliyet birası’ satışa çıkarılıyor.

Fotoğraf: Greene King Brewery

8’inci Edward, babası 5’inci George’un ölümünden sonra 1936 yılında tahta çıktı. Ancak boşanmış bir kadınla, Wallis Simpson’la evlenmeye karar vererek tahttan feragat etti. Bu yüzden taç giyme töreni gerçekleşmedi, tören için özel üretilen şişelerce ‘Coronation Ale’ birası da mahzene kaldırıldı.

75 yıl sonra, biralar 2011’de üretici firma Greene King’in mahzeninden çıkarıldı. CNN’in haberine göre şimdi de açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 3’üncü Charles’ın 6 Mayıs’taki taç giyme töreninden bir gün önce düzenlenecek. Satıştan elde edilen gelir, 3’üncü Charles’ın kurduğu The Prince’s Trust‘a bağışlanacak.