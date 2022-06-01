Edirne’de ‘9/8’lik’ festival

Edirne, ‘9/8’lik festival’e ev sahipliği yapacak.

Fotoğraf: www.edirne.bel.tr

2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında cuma-cumartesi (3-4 Haziran) düzenlenecek ‘Edirne 9/8 Festivali’nde kentin farklı noktalarında konserler verilecek.

Belediye festivalin sloganının ‘Kalbiniz de 9/8 atacak’ olduğunu açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivalin şehrin tanıtımına yeni bir ivme kazandıracağını belirterek şunları kaydetti:

“Edirne’ye gelen turistlerin büyük bir kısmını seyahat acenteleri getiriyor. Yani seyahat acenteleri sizi tur programına alırsa, turist sayınız artıyor. O yüzden seyahat acenteleri bizim için kıymetli.

Turizmciler orada olacak

Dünyanın her yerinde sistem bu. 9/8 Festivalimiz süresince TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ve 100’e yakın turizm acentesi de Edirne’de olacak. Bu şehrimiz için çok önemli.”

Festival 3 Haziran Cuma günü 18:30’da belediye önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Etkinlikler Saraçlar Caddesi’ndeki konserlerle devam edecek.

4 Haziran Cumartesi günü Edirne Kent Ormanı’nda darbuka ve dans yarışmaları düzenlenecek. Aynı gün 13:00-16:00 saatleri arasında Saraçlar Caddesi’nde ve Tahmis Meydanı’nda gösteri ve konserler olacak.