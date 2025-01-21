Edirne Kaleiçi'nde 150 tarihi konak restore edilecek

Edirne’de tarihi konaklar restore ediliyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, konakların kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi.

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Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevselleştirilmesinin Edirne’ye değer katacağını belirten Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restore edileceğini söyledi.

Restorasyon çalışmasıyla bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini belirten Sezer şöyle konuştu:

“Konakları hem restore ettiriyoruz hem de fonksiyon veriyoruz. Birçok konağımızın restorasyonu başladı, ikinci etap çalışmaları için ekipler konakların tespitini yapıyor ve onların da restorasyonu başlayacak. 150’ye yakın konak restore edilmiş ve fonksiyon kazandırılmış olacak.

Yapıp bırakmayacağız. Buraların bir turizm merkezi, atölye çalışmalarının yapıldığı, güzel kafelerin olduğu, değerlerimizin, gastronomik öğelerimizin sergilendiği alanlara dönüştürülmesini istiyoruz. Bu manada özel sektörle de işbirliği yapıyoruz.”