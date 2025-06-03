Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eczacıbaşı'nın Şişli'deki binası 2,25 milyar liraya satıldı

Eczacıbaşı Holding, İstanbul Şişli’deki 193 binasını 2,25 milyar liraya sattı.

Satış Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.


Şirketin KAP’taki duyurusu şöyle:

“Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

SON HABERLER