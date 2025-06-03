Eczacıbaşı'nın Şişli'deki binası 2,25 milyar liraya satıldı

Eczacıbaşı Holding, İstanbul Şişli’deki 193 binasını 2,25 milyar liraya sattı.

Satış Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.

Şirketin KAP’taki duyurusu şöyle:

“Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”