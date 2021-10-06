Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

Şarkıcı Ece Ronay, klibinde de oynayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ronay, Erbil’in kendisine, “Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum” diye mesaj attığını iddia etmiş, Twitter hesabından Erbil’e ait olduğunu söylediği mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Erbil ise taciz iddiasını reddederken, Ronay’ın kendisini evine davet ettiğini öne sürmüştü.

Çağlayan’daki İstanbul adliyesine avukatıyla giden Ronay, Erbil hakkında ‘sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde gazetecilere konuşan şarkıcı, “Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. ‘Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali bey’ diyerek geciktirdim” derken, Erbil’de evinin adresi ya da konumunun bulunmadığını aktardı.

Ronay şunları söyledi: “Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. ‘Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim’ demiyor… ‘O da bunu yaptı şunu yaptı…’ Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum.”

Şarkıcı, “Para teklifi geldi mi” sorusuna da, “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu” yanıtını verdi.

Ronay’ın avukatı, Erbil hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldıklarını, henüz tebligat yapılmadığını dile getirdi.