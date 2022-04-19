Ebru Kılıçoğlu: Gollerden sonra her şey eskiye dönüyor

51’de, Babel’in vuruşuyla gelen golün hemen ardından, 53’te de Halil, Omar’ın asistiyle ikinci golü atarak Galatasaray’ın stresini bir doz azaltıyor. Ancak gollerden sonra her şey eskiye dönüyor: Yalandan koşular, beyhude çabalar… 450, Galatasaray taraftarının tahammül etmesi gereken kalan maç dakikası ve 22+1, Galatasaray’ın gelecek sezon da aynı çileyi çekmemek için ‘dün’ yollaması gereken futbolcu ve teknik adam sayısı!
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Konut fiyatında artış enflasyonu katladı: En yüksek oran İstanbul ve Mersin’de
Türkiye genelinde satılık konutta metrekare (m2) fiyatı yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu.
Bakanlık raporu: Türkiye’nin en çok ve en az gelişmiş ilçeleri hangileri?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerini belirledi. İlk 10’da İzmir’den ilçe yok; İstanbul ve Ankara dışından tek ilçe Bursa’dan. Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi Şişli.
KONUTDER başkanına göre ikiye katlanan konut fiyatları daha da yukarı gidecek
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) başkanı Altan Elmas, konut piyasasında şu an arz şoku yaşandığını bu nedenle de fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.
AKP’li vekil: Maaş zamları enflasyonla eridi
AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, emekli, asgari ücretli ve memur maaşlarına zamların ‘enflasyonla eridiğini’ söyledi.
İBB yetkilisi duyurdu: Rumeli Hisarı’na konut inşası engellenmiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, önceki dönemki AKP yönetiminin kentin sembol tarihi mekanlarından Rumeli Hisarı’na ‘konut inşa etmek istediğini, restorasyon çalışmasıyla projenin engellendiğini’ söyledi.