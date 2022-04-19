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Yaramazlara biraz batar!

Ebru Kılıçoğlu: Gollerden sonra her şey eskiye dönüyor


51’de, Babel’in vuruşuyla gelen golün hemen ardından, 53’te de Halil, Omar’ın asistiyle ikinci golü atarak Galatasaray’ın stresini bir doz azaltıyor. Ancak gollerden sonra her şey eskiye dönüyor: Yalandan koşular, beyhude çabalar… 450, Galatasaray taraftarının tahammül etmesi gereken kalan maç dakikası ve 22+1, Galatasaray’ın gelecek sezon da aynı çileyi çekmemek için ‘dün’ yollaması gereken futbolcu ve teknik adam sayısı!

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı


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