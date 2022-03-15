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Yaramazlara biraz batar!

Ebru Kılıçoğlu: Barcelona maçı sonrası yükselen güven seviyesinin etkisi


Özetle, G.Saray, Beşiktaş karşısında uzun zamandır olmadığı kadar baskılı bir futbol oynuyor. Yaptığı hataları hızlı telafi ediyor. Bol pozisyona giriyor ve bunların çoğunu da organize ataklarla gerçekleştiriyor. Barcelona maçı sonrası futbolcuların yükselen güven seviyesinin etkisi büyük.

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı


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