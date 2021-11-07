Düzce’de at kesimi yapan baba ve oğula ‘çevreyi kirletmek’ten para cezası

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde ahır ve eklentilerinde at kesimi yapan baba ve oğula ‘çevreyi kirletmek’ten 193 bin lira ceza uygulandı.

Nehre atılan kemikler. (Fotoğraf: AA)

Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melen Nehri kenarına çok sayıda kemik atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle bölgede inceleme yapan ekipler, kemiklerin Kemeryanı Mahallesi’nde babasına ait ahır ve eklentilerinde izinsiz at kesimi yaptığı öne sürülen A.D. tarafından atıldığını tespit etti.

AA’nın aktardığına göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ‘çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle’ baba A.D. ve oğluna 193 bin lira idari para cezası kesti.

Çok sayıda kemikli et ise numune alınmak üzere ilgili kuruma gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı.