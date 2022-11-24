Dünyanın en yaşlı kedisi Flossie, Guinness’e girdi

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan 26 yıl 329 günlük ‘Flossie’ dünyanın en yaşlı kedisi unvanının sahibi oldu. Kedinin rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescil edildi.

Koltukta tembelik yapmayı çok seven Flossie’nin sertifikası sahibine teslim edildi. Fotoğraf: Guinness Rekorlar Kitabı

En yaşlı kedi olarak Flossie’yi kayda geçiren Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 27 yaşını doldurmasına az kalan kedinin yaşı, insan yaşına göre 120 yıla denk geliyor.

Onu, kedileri korumak için çalışan sivil toplum kuruluşu Cats Protection’dan alıp sahiplenen sahibi Vicki Green Flossie’yi ‘mükemmel bir kedi’ olarak niteliyor. Sağır ve gözlerinde sorun olduğunu söylediği kedisinin duygusal olduğunu ve oynamayı sevdiğini söylüyor.

”Başından beri özel bir kedi olduğunu düşünüyordum ama rekortmen olacağı aklıma gelmezdi” diyen Green’in çok sevdiği kedisinin ilk sahibi o 10 yaşındayken ölmüş, sonrasında 14 yıl da sahibinin kız kardeşiyle yaşamış o da ölünce sokakta yaşamaya başlamış.

Cats Protection tarafından sokaktan alınan Flossie, Green tarafından sahiplenilmiş.