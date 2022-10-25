Araştırma: Kediniz sesinizi tanıyor, onunla konuştuğunuzu anlıyor

Kedi araştırmalarında uzun süredir eksikliği hissedilen bir çalışma, kedilerin sahiplerinin seslerini yabancıların seslerinden ayırabildiğini gösterdi.

Fotoğraf: Sangeet Rao (Pexels)

Kedilerle iletişim kurmak için çeşitli yollar deniyoruz. Bir gün bizi anladığını düşünürken ertesi gün tereddüte düşüyoruz. Bazen de anladığından ama ‘takmadığından‘ şüphe ediyoruz.

Animal Cognition Dergisi’nde yayımlanan yeni bir çalışma, kedilerin bizi yeterince anladığını gösterdi.

Hayvan davranışlarını inceleyen kedi aşığı Charlotte de Mouzon, kariyerini kedi-insan bağını anlamaya adamış bir bilim insanı. Fransa, Bordeaux’daki evcil hayvan hizmeti şirketi EthoCat için çalışan De Mouzon, çeşitli ırklardan evcil kedileri daha iyi anlamak için bu konuda bir dizi deney tasarladı.

Kedilere sahiplerinin ve yabancıların sesleri dinletildi

Deneyde, kedilere sahiplerinin ve yabancıların sesleri dinletildi. Kediler tanıdık bir ses duyduklarında, kuyruklarını sallamak, kulaklarını döndürmek ve tırmıklarken durmak gibi ince fakat belirgin şekillerde tepki verdi. Kediler, sahipleri diğer insanlarla konuşurken veya yabancıların sesleriyle çağrıldıklarındaysa böyle bir tepki göstermedi. Çalışma, kedilerin sahiplerinin seslerini tanıyabildiğini ve yanıt verebildiğini gösteren ilk çalışmalardan biri.

Fotoğraf: MAG Photography (Pexels)

“Her sahiple kedisi arasında gelişen özel bir iletişim var” diyen Paris Nanterre Üniversitesi’nde araştırmacısı Mouzon, “Onlarla farklı şekillerde konuşmamıza verdikleri tepkiler, beslenme barınma ihtiyaçları haricinde de onlar için ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Beni duyuyor musun?

Konuşma, insanlar için önemli bir iletişim biçimi olduğundan, de Mouzon, kedilerin sahiplerinin onlarla ne zaman konuştuğunu bilip bilmediğini ve yabancılara farklı tepki verip vermediklerini bilmek istedi.

De Mouzon, deneyde yer alması için Bordeaux’daki 16 kedi sahibini bir araya getirdi. İlk önce sahiplerin “Oyun oynamak istiyor musun?”, “Bir ziyafet ister misin?” ve “Sonra görüşürüz” gibi cümlelerini kaydetti. Sesler, bir kez kediyle konuşuyormuş gibi ve bir kez de bir insanla konuşuyormuş gibi olmak üzere iki kez kaydedildi.

Deneyin bir sonraki aşaması hayvanların rahat olduğu ve doğal tepkiler verdiği kedilerin kendi evlerinde gerçekleştirildi. Her evde, kedinin tepkilerini videoya kaydederken, hem kedinin sahibinin hem de yabancıların aynı cümleleri söylediği ses kayıtları dinletildi.

Kediler, sahipleri kediye yönelik konuştuğunda tepki verirken insandan insana konuşmaya yanıt vermediler. Ayrıca, bir yabancının sesi olduğunda hem insan-kedi konuşması hem de insan-insan konuşmasına tepki göstermediler. De Mouzon, bunun kedilerin sahiplerinin onlarla konuştuklarında bunu anladıklarını gösterdiğini söylüyor.