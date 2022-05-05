Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu baronu ABD’ye iade edildi

Kolombiya, geçen yıl yakalanan uyuşturucu baronu Dairo Antonio Usuga’nın ABD’ye iade edildiğini açıkladı.

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Ülkenin en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve en büyük suç çetesi ‘Clan del Golfo’nun lideri, ‘Otoniel’ lakaplı Dairo Antonio Usuga, Ekim 2021’de ordu ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia’da, kırsal alanda, yedi yıldır aranan Usuga’nın gizlendiği yere düzenlenen operasyona 500 asker, çok sayıda polis ve 22 helikopter katılmış, bir polis ölmüştü. ‘Otoniel’ yakalanmadan önce Kolombiya hükümeti nerede olduğuyla ilgili bilgi verene 800 bin dolar ABD ise 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Kolombiyalı yetkililere göre 1800 silahlı üyesi bulunan çete yılda 180-200 ton kokain satıyordu. Liderleri yakalandıktan sonra Kolombiya’dan ABD’ye hatta Rusya’ya kadar uyuşturucu gönderilen ‘güzergahları’ kontrol eden çetenin çok sayıda üyesi Arjantin, Brezilya, Peru ve İspanya’da tutuklanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ‘dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçısı’ Usuga’nın onu yargılamak isteyen ABD’ye iade edildiğini duyurdu.

Geçen ay Kolombiya’da yüksek mahkemenin iadesini onayladığını anımsatarak, “Yakalanması ve iadesi hiç kimsenin Kolombiya devletinin üzerinde olamayacağının göstergesi” ifadelerini kullandı.