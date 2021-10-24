Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı Otoniel yakalandı

Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve ülkenin en büyük suç çetesinin lideri ‘Otoniel’ lakaplı Dairo Antonio Usuga, ordu ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

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Hükümet, 10 yıl önce erkek kardeşi polis baskını sırasında öldürüldükten sonra geçmişte Usuga Klanı olarak adlandırılan ‘Clan del Golfo’nun lideri Usuga’yla ilgili bilgi paylaşabileceklere 800 bin dolar, ABD ise 5 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia’daki kırsal alanıda, Usuga’nın gizlendiği yere düzenlenen operasyona 500 asker, çok sayıda polis ve 22 helikopter katıldı. Bir polis hayatını kaybetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque, TV’de yayınlanan mesajında operasyonu överek, “Bu, ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılarına en büyük darbe oldu. Sadece 1990’larda Pablo Escobar’ın düşüşüyle karşılaştırılabilir” ifadelerini kullandı.

Usuga, yakalanmamak için telefon kullanmıyordu, kurye aracılığıyla haberleşiyordu, sık sık ev değiştiriyordu. Ancak El Tempo gazetesinin haberine göre saklandığı son evin adresi iki hafta önce 50’yi aşkın istihbarat uzmanı tarafından belirlendi. ABD ve Britanya istihbarat teşkilatları da destek verdi.