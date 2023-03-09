Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu: Michael Jordan hala bir numarada

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında farklı disiplinlerden LeBron James, Lionel Messi, Roger Federer’in dışında toplam dört golfcü var.

Michael Jordan (solda) ve LeBron James

LeBron James mi daha büyük Michael Jordan (MJ) mı? Potada kimin daha iyi olduğu konusunda bir fikir birliği yok ama konu servet olunca MJ hala açık ara şampiyon.

Spor dünyasından haberler veren Sportica.com, önceki gün en çok kazanan atletler listesi yayınladı.

Enflasyona göre yeniden hesaplanan listeye göre Michael Jordan profesyonel olduğu 1984’ten beri tahminen 3,3 milyar dolar kazançla zirvede. Onu golfcü Tiger Woods 2,5 milyar dolarla izliyor.

Üçüncü ve dördüncü sırada da golfcüler var: Liste, 2016’da 87 yaşında ölen Arnold Palmer (1,7 milyar dolar) ve bugün 83 yaşında olan Jack Nicklaus’la (1,63 milyar dolar) devam ediyor.

Futbol yıldızı Christiano Ronaldo (1,58 milyar dolar), basketbolun en parlak isimlerinden LeBron James (1,53 milyar dolar), bu yıl dünya kupasını kaldıran Lionel Messi (1,48 milyar dolar) boksör Floyd Mayweather (1,41 milyar dolar) ve tenisçi Roger Federer (1,38 milyar dolar) de listede.

10’uncu sırada yine bir golfcü Phil Mickelson (1,36 milyar dolar) bulunuyor.

Sporcular kazançlarının önemli bir kısmını reklam ve sponsorluk anlaşmalarından elde ediyor.

Listenin 50 kişilik uzun versiyonunu Sportica.com’da bulabilirsiniz.