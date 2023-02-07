Dünyadan Türkiye’ye destek mesajları

Dünyaca ünlü sanatçılar, Russell Crowe, Antonio Banderas, Mark Ruffalo, Dua Lipa, Mark Eliyahu, George Takei, Evgeny Grinko, Yngwie Malmsteen ve Manowar depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye’ye destek ve taziye mesajları yayımladı.

Soldan Sağa: Russel Crowe, Dua Lipa, Antonio Banderas, Mark Ruffalo

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiği depremin ikinci gününde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünyaca ünlü sanatçılar da sosyal medya üzerinden Türkiye’ye destek mesajları paylaştı.

Russel Crowe (Reuters)

Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, “Ah Türkiye… Kalbim… Haberler çok kötü…” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ah Turkey.

My heart.

Devastating news. — Russell Crowe (@russellcrowe) February 6, 2023

Antonio Banderas (Reuters)

Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas da Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

Dua Lipa (Reuters)

3 Grammy ödülü sahibi Britanyalı şarkıcı Dua Lipa ise Yiğit Turhan’ın paylaşımına Instagram hesabında yer vererek, “Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum” sözleriyle desteklerini iletti.

Mark Ruffalo (Reuters)

Ruffalo’dan AHBAP’a destek

Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, yardım etmek istediğini söyledi: “Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye’de arama kurtarma yapıyor.”

Dünya, elinden geleni yapmalıdır

‘Uzay Yolu’ dizisinin oyuncularından George Takei de tüm dünyanın birlik olması gerektiğini aktardı: “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır…”

Evgeny Grinko (AA)

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, “Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle…” sözleriyle dile getirdi.

Mark Eliyahu

İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram’da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, “Kalbim sizinle…” mesajını paylaştı.

İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de dualarının depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla… olduğunu aktardı.

Manowar

ABD’li heavy metal grubu ‘Manowar’un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, “Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz…” mesajı paylaşıldı.