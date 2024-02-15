Yaramazlara biraz batar!

Dünya’dan kontrol edilen cerrahi robotla uzayda operasyon simülasyonu

ABD’li cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilebilen robotla Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ilk cerrahi operasyon simülasyonu düzenlendi.

Fotoğraf: Virtual Incision.

Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nin internet sitesinde paylaşılan habere göre Virtual Incision şirketinin Lincoln şehrindeki merkezinde, uzaktan kontrol edilebilen Minyatür Vivo Robotik Asistan (MIRA) robotu aracılığıyla ISS’deki ilk cerrahi simülasyon yapıldı.


MIRA’nın ISS’de kullanılması için oluşturulan ‘SpaceMIRA’ versiyonu, hem önceden programlanmış hem de uzaktan kontrol edilebilen cerrahi operasyonlar yapabiliyor.

ISS ve Nebraska arasındaki bağlantıdaki gecikmeleri telafi etmek için cerrahların Dünya’da yaptıkları hareketlerin oranı, ISS’de daha kısa ve küçük olacak şekilde ayarlandı.

SpaceX’in bir roketiyle 30 Ocak’ta fırlatılan SpaceMIRA robotu, ISS’de kullanılan ilk cerrahi robot oldu.

El ve ayaklarla kontrol edilen MIRA robotunu geliştiren Virtual Incision şirketinin kurucusu Shane Farritor, spaceMIRA’nın ISS’deki başarısının, dünyadaki sağlık tesisleri için de yararlı olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

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