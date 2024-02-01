DSÖ’den kanser uyarısı: En ağır yükü en az kaynağa sahip olanlar taşıyacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kanser vakalarında 2050’ye kadar yüzde 77 artış olabileceğini ifade ederek, “En az kaynağa sahip olanlar, kanserin en ağır yükünü taşıyacak” öngörüsünde bulundu.

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DW Türkçe’nin haberine göre DSÖ’ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) kanser vakalarında büyük artış olabileceği konusunda uyardı

IARC açıklamasına göre, kanser hastası sayısı 2050’ye kadar 35 milyonu aşacak. Bu, 2022’deki vaka sayılarına kıyasla yüzde 77 oranında bir artışa tekabül ediyor.

IARC vaka sayılarındaki artışa kaynaklık edecek en önemli nedenleri ‘tütün ve alkol kullanımı, obezite, hava kirliliği ve çevresel risk faktörleri’ olarak sıraladı.

Artan ve aynı zamanda da yaşlanan dünya nüfusunun da kanser hastası sayılarındaki artışta etkili olacağı vurgulandı.

En ağır yükü ‘gelişmemiş ülkeler’ taşıyacak

Vaka sayılarında en büyük artışın, gelişmiş ülkelerde görüleceği öngörülüyor. Tahminlere göre 2050’de bu ülkelerde 4 milyon 800 bin yeni vaka görülecek.

Oransal olarak bakıldığında ise en büyük artış, yüzde 142’yi aşacak bir oranla, Birleşmiş Milletler’in (BM) İnsani Gelişme Endeksi’nin (HDI) alt sınırında yer alan ülkelerde yaşanacak. Ayrıca öngörülere göre kanser nedeniyle ölümler de bu ülkelerde iki kat artacak.

IARC Kanser İzleme Bölümü Başkanı Freddie Bray, bu artışın yol açacağı yükün dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde farklı hissedileceğine işaret ederek, “Kanser yükünü yönetmek için en az kaynağa sahip olanlar, kanserin en ağır yükünü taşıyacak” dedi.