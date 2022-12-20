DSÖ, Ukrayna’da sağlık hizmetlerine 700’den fazla saldırının olduğunu doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya’nın Ukrayna’da sağlık hizmetlerine 700’den fazla kez saldırdığını doğruladı.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında gazetecilere konuştuç

AA’nın haberine göre ağırlaşan kış şartları nedeniyle Ukrayna’da hastalık riskinin de arttığını belirten Habicht, bu durumun milyonların ruh sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Habicht, sağlık hizmetlerine saldırılara ilişkin şunları dedi: “24 Şubat’tan bu yana DSÖ; sağlık hizmetlerine yönelik tesisleri, malzemeleri, ulaşımı ve diğer araçları etkileyen, sağlık çalışanları ve hastaları yaralayan ya da öldüren 700’den fazla saldırıyı doğruladı. Bu durum, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sağlık, hiçbir zaman hedef olmamalı.”

Rusya’nın, Ukrayna’da sivillerin yaşadığı yerleri bombaladığına ve enerji alanlarının hedef aldığına değinen Habicht, enerji alanında yaşanan kesintilerin, hastane ve sağlık hizmetleri noktasında büyük aksaklıklara neden olduğunu kaydetti.

’10 milyon Ukraynalı zihinsel bozukluk yaşadı’

Devam eden Rusya işgalinin insanların ruhsal sağlığını da etkilediğini dile getiren Habicht, DSÖ’nün 10 milyona yakın Ukraynalının, anksiyete ve stresten daha ağır sebeplere kadar değişen sebepler nedeniyle zihinsel bozukluk yaşadığını söyledi.