Drogba, ‘Müslüman olduğu’ iddialarını yalanladı: Sadece saygı gösteriyordum

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Müslüman olduğu iddialarını yalanladı: “Köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı gösteriyordum.”

Drogba (solda). (Fotoğraf: Twitter)

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında ‘İyi Niyet Elçisi’ seçilen Drogba’nın, sosyal medyada dua ederken çekilmiş fotoğrafları yayılarak Müslüman olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine yıldız futbolcu Twitter paylaşımında iddiaları yalanladı: “Bu hikaye viral oluyor ama din değiştirmedim. Sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı gösteriyordum. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar.”