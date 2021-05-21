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Yaramazlara biraz batar!

Dört yıl önce kaybolan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, dört yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Büro Amirliği, Nilgün Şimşek’in, 2017’de Modern Evler Mahallesi’nde kaybolmasının şüpheli olduğu iddiasıyla Almanya’daki yakınlarının başvurusu üzerine özel ekip kurdu.

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Ekipler, Nilgün Şimşek’in eşi M. Şimşek’in çevresindekilere, “Eşim Almanya’da kanserden öldü” dediğini belirledi.
Kadının Almanya’da ölmediğini, orada mezarı olmadığını ve hala arandığını tespit eden ekipler, şüpheli ifadeleri nedeniyle M. Şimşek’i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Şimşek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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