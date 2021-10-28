Dört hayvan tavuk etiyle zehirlendi, ikisi öldü

Eskişehir’de dört hayvan, zehirli tavuk eti yedirilmelerinin ardından zehirlendi, ikisi öldü.

Mahmudiye ilçesinde sahipsiz iki kedi ve iki köpek, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı’nın ihbarı üzerine hayvanlar tedaviye alındı. Ancak bir kedi ve köpek öldü, diğer ikisi ise erken müdahaleyle kurtarıldı.

Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayvanları zehirleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Hayvanların tavuk ciğer verilerek zehirlendiği tespit edilirken, şüphelilerin kullandığı zehir ya da kimyasal maddenin tespit edilmesi için numuneler laboratuvar incelemesine alındı.