Dört ayaklı futbolcu; hem de robot

Massachusetts Institute of Technology (MIT) futbol oynayan dört ayaklı robot yaptı.

Fotoğraf: MIT CSAIL

ABD’nin Boston şehrinde bulunan dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuarı’nda geliştirilen robot ‘Dribblebot‘ (Top sürme robotu) çamurda, çimde, kumda, hatta karda futbol oynayabiliyor.

Prestijli teknoloji sitesi Techcrunch’ın haberine göre futbol becerisi; bir robotun çevikliğini, hareket ve karar yeteneğini ölçmek için iyi bir test ve Dribblebot bunu beceriyor.

Kulağa eğlenceli gelse de MIT’deki bilim insanlarının ve mühendislerin nihai hedefi robotlardan oluşan bir futbol takımı kurmak değil; deprem, yangın, sel gibi felaket durumlarında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak.

Dribblebot mükemmel olmasa da farklı zeminlerde rüştünü ispatlayarak o yolda ilerlediğini gösteriyor.