Dört arkadaş, ‘iki kez’ aynı anda hamile kaldı

TikTok kullanıcısı Maddie Castellano’nun üç yakın arkadaşıyla ‘iki kez’ aynı anda hamile kaldığını anlattığı video ses getirdi.

Fotoğraflar: TikTok

Castellano, en yakın arkadaşları Randi Parks, Britnee Kent ve Lo Beeston’la 2020 yılında birkaç hafta arayla hamile kaldıklarını ve ilk bebeklerini dünyaya getirdiklerini söyledi.

”Bebeklerimizin arasında sadece birkaç hafta var. Doğduklarından beri hatta anne karnına düştükleri andan beri beraberler, tabii biz de” diyen Castellano, çocuklarının da kendileri gibi yakın arkadaş olacağından emin olduğunu anlattı.

Ağustos 2021’te paylaşılan videoda Castellano’nun anlattıkları bununla sınırlı değil: ”Yaklaşık bir yıl sonra dördümüz de yine hamile kaldık. İkinci çocuklarımızın da beraber büyüyeceğini umuyorum.”

Castellano ve arkadaşları geçen zamanda ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı. Video 7,5 milyonu aşkın kez izlendi, binlerce yorum aldı. Onunla da kalmayıp ABD basınında haber oldu.

Bir takipçisi, ”Bebekleri karıştırdığınız oluyor mu” diye sorarken bir diğeri, ”Ben de yakın arkadaşlarım ve kendim için aynı şeyi hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.