Dolu tanesinin başına isabet ettiği bebek hayatını kaybetti

İspanya’da, fırtına sırasında başına dolu tanesi isabet eden 20 aylık bebek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Katalonya Özerk Bölgesi sınırlarındaki Girona’da dün akşam 10 dakika süren dolu fırtınasında 50 kişi kırık, çıkık, ezik gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Dolu tanelerin biri 20 aylık bebeğin başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Çatılar zarar gördü, camlar kırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Meteoroloji dairesi, bazı dolu tanelerinin çapının tenis topu büyüklüğünde, bazılarının 10 santimetre olduğunu, 2002’den beri en şiddetli fırtına olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, ”Sadece 10 dakika dolu yağdı ama o 10 dakika bölgede terör estirmesine yetti” derken meteoroloji başka fırtınalar da olabileceğini bildirerek kamuoyunu uyardı.

Hasar tespiti ve tazmini için çalışma başlatıldı.