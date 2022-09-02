Dolaşımdaki paranın yarısını 200 TL’lik banknotlar oluşturuyor

Merkez Bankası verilerine göre temmuz itibariyle dolaşımda bulunan 307 milyar lira değerindeki banknotların 152 milyar liralık bölümünü 200 TL’lik banknotlar oluşturdu.

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Dünya’dan Talip Aktaş’ın Merkez Bankası’ndan aktardığı verilere göre 200 TL’lik banknotların tutarı, dolaşımdaki toplam banknot tutarının yüzde 50’sine ulaştı.

En büyük kupürler 200 ve 100 TL’nin toplam tutar içindeki payı yüzde 90’a dayanırken, adet olarak payları da yüzde 58’e yükseldi.

Liradan altı sıfır atılmasının ardından yeniden TL olarak tedavüle giren E9 grubu banknotların tek başına dolaşımda bulunduğu Ocak 2010’dan Temmuz 2022’ye tutar ve miktarlarındaki değişim şöyle:

200 TL: Toplam tutar içindeki payı yüzde 16’dan yüzde 49,5’e, toplam banknot sayısındaki payı da yüzde 3,3’ten 22,2’ye yükseldi.

100 TL: Toplam tutardaki payı yaklaşık iki puan azaldı ve yüzde 39,5’e geriledi. Adet olarak toplamdaki payı ikiye katlandı ve yüzde 35’in üstüne çıktı.

50 TL: Tutardaki payı yüzde 29’dan 8’e, toplam adet içindeki payı da yüzde 23,4’ten 13,5’e düştü.

20 TL: Tutar bazında yüzde 6,6’dan 1,7’ye gerileyen oranla en dramatik pay kaybını kaydedildi. Adet bazında payı yarı yarıya azalarak yüzde 7,4’e geriledi.

10 TL: Toplam tutar içindeki payı yüzde 3,1’den 1,2’ye, adet içindeki payı da yüzde 12’den 11’e düştü.

5 TL: Toplam tutar içinde yüzde 1,4 olan payı 0,6’ya gerilerken, adet bazındaki payı yüzde 11-10 aralığında hemen hemen sabit kaldı.