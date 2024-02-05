Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 5 Şubat 2024

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,52, avro/TL 32,902 seviyesinden güne başladı.

Fotoğraf: AA

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.


Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu an (saat 9:00) 30,52 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an 32,902 seviyesinden ilerliyor.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 2 Şubat 2024

SON HABERLER

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın aralık verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,12, yıllıksa yüzde 127,21 artmıştı. Ocakta aylık artış yüzde 9,38 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da […]