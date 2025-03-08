Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 4,19, gram altın 2,34 artarken, dolar yüzde 0,18 değer kaybetti.

Fotoğraf: Canva

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 23 bin 170 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 4,19 yükselişle 39,5810 lira oldu.

Geçen hafta 46,0010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,3 değer kazanarak 47,0600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,45 primle 41,4600 liradan alıcı buldu.