Dokuz vali görevden alındı, 20 kentin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle bazı valilerin görev yeri değişti, dokuzu görevden alındı.

Resmî Gazete’de bugün yayınlanan atama kararlarıyla çok sayıda ilin valisi değişti. Ayrıca bazı kurumların müdürlüklerine vekaleten getirilen isimlerin atamaları da yapıldı.

Merkeze çekilen valiler arasında, eşi Gezi davası kararlarına tepki gösteren Uşak Valisi Funda Kocabıyık da yer alıyor.

Merkeze çekilenler

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu merkeze çekildi.

‘Merkez valiliği’ makamı kaldırıldığı için ‘merkeze çekilme’ işlemleri artık mülkiye başmüfettişliği görevlendirmesiyle yapılıyor.

Kim nereye atandı?

Yiğitbaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar valiliğine atandı. Böylece ilk defa bir başörtülü kadın valiliğe atanmış oldu.

Bartın valiliğine İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurataç Arslan, Batman valiliğine Edirne Valisi Ekrem Canlap, Bolu valiliğine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Diyarbakır valiliğine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Edirne valiliğine İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Karaman valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Akkoyun, Isparta valiliğine Malatya Valisi Aydın Baruş, Kayseri valiliğine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kırşehir valiliğine Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Kırklareli valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici, Malatya valiliğine Batman Valisi Hulusi Şahin, Mersin valiliğine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Niğde valiliğine Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Sivas valiliğine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şanlıurfa valiliğine Sivas Valisi Salih Ayhan, Şırnak valiliğine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tokat valiliğine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Uşak valiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün, Van valiliğine Tokat Valisi Ozan Balcı atandı.

Öte yandan Göç İdaresi Başkanlığı’na vekaleten bakan Savaş Ünlü Göç asaleten, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne vekaleten bakan Volkan Barış Göçmez de Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

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