Doğum günü partisini bastı; altı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

ABD’nin Colorado Springs kentinde yaşayan bir kişi, bir doğum günü partisine katılan altı kişiyi vurduktan sonra intihar etti.

Fotoğraf: abc7chicago.com

Polis, dün sabahki partiye katılanlara yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin davetlilerden birinin erkek arkadaşı olduğunu açıkladı. Partinin düzenlendiği yere kendi aracıyla giden saldırganın ve hayatını kaybedenlerin kimliği açıklanmadı, sadece hepsinin yetişkin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Reklam

Açıklamada, “Bu sabah çok üzücü bir olaya şahit olduk. Kaybettiklerimizin yasını tutuyoruz. Saldırganın neden böyle bir saldırıya kalkıştığı konusunda henüz bir fikrimiz yok” dendi.

Partide çocukların da olduğu hiçbirinin yaralanmadığı belirtildi.