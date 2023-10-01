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Yaramazlara biraz batar!

Doğu Karadeniz’e fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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