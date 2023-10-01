Doğu Karadeniz’e fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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