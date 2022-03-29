Doğanlar Apartmanı davası: Sanıklara 15’er kez hapis cezası istemi

İzmir’deki depremde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı’na ilişkin davada iki sanığa ‘olası kastla öldürme’den 15’er kez ceza verilmesi istendi.

Kentte 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde binada 15 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklanmış, biri tutuksuz biri de firari olmak üzere dört sanık hakkında dava açmılmıştı.

İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden istenen bilirkişi raporu okundu.

Raporda, Boyacı ve diğer sanık sürveyan Gündüz Uysal’ın tali, Doğan ve firari sanık yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Doğan, en kaliteli malzemeyi kullandığını belirterek Doğanlar’ın yanındaki binayı kendisinin yaptığını, onun yıkılmadığını ifade etti.

Mütalaasını açıklayan savcı, Doğan ve Boyacı’a ‘olası kastla öldürme’den ayrı ayrı 15’er kez hapis cezası istedi.

Uysal’a da ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’tan ceza istendi. Firari Işıldak’ın dosyadan tefrik edilmesi talep edildi.

Mahkeme, avukatların süre talebi sonrası duruşmayı erteledi, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.