Diyanet camilerde sosyal mesafeyi kaldırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilebileceği açıkladı.
Pandemi nedeniyle bir buçuk yılı aşkın bir süredir camilerde vakit namazlarında saflar arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyordu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla gönderilen saf düzeni yazısında, Covid-19 salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanının kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı da vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı günlük tabloya göre dün corona virüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 25 bine yakın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 8,6 milyon kişinin, zamanı gelmesine rağmen iki ve üçüncü doz aşılarını yaptırmadığını söylemişti.